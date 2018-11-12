"Ты себе приговор подписал". За что в Карелии судят историков
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"Ты себе приговор подписал". За что в Карелии судят историков

В апреле 2018 года историка Юрия Дмитриева, который занимался изучением массовых захоронений в Сандармохе, оправдали по делу об изготовлении порнографических снимков приемной дочери. Но осенью дело возобновили.

Теперь в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего также обвиняют директора Медвежьегорского краеведческого музея Сергея Колтырина и еще одного человека.

Никто из них не признает своей вины, а сторонники Дмитриева и Колтырина уверены: их аресты напрямую связаны с отношением власти к теме Большого террора. О том, что происходит в Карелии, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.

  • 12 ноября 2018
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