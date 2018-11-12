"Лаборатория смерти": правда ли военные из США ставят опыты на людях в Грузии
Сразу несколько российских телеканалов сообщили о том, что в Грузии, на окраине Тбилиси, есть секретная лаборатория, где тайно ставят опасные опыты на людях.
Первым о "незаконных экспериментах" рассказал бывший глава министерства госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Он опубликовал документы, которые якобы доказывают, что жителям страны вводили непроверенные препараты из США, после чего многие пациенты погибли.
Позже российские власти и вовсе заявили, что целых два этажа административного здания лаборатории занимают американские военные.
Стоит ли этому верить? Корреспондент Би-би-си Стив Розенберг отправился в Тбилиси и сам посмотрел на "лабораторию смерти".
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12 ноября 2018
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