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"Я просто придумывал истории": интервью Стэна Ли о вселенной Marvel
Стэн Ли - человек, который придумал таких персонажей комиксов как Человек-паук и Халк, а также был создателем вселенной Marvel. 12 ноября он скончался в Калифорнии в возрасте 95 лет.
Первый комикс Ли опубликовали в 1941 году, но успех пришел к нему только через 20 лет, с первым изданием "Фантастической четверки". Сегодня фильмы Marvel собирают в прокате миллиарды долларов.
В память о Стэне Ли Русская служба Би-би-си публикует фрагмент его интервью.
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13 ноября 2018
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