"Я хочу показать, что чувствует жертва изнасилования". Депутат принесла на работу трусы
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Зачем ирландский депутат принесла трусы на заседание парламента

Член ирландского парламента Рут Коппингер принесла на заседание кружевные трусы. Так она хотела привлечь внимание к проблеме виктимблейминга.

"Я делаю это, чтобы показать, что чувствует жертва изнасилования, когда ее нижнее белье показывают в суде," - заявила Коппингер во время своего выступления. Она также призвала ирландский парламент принять меры для борьбы с сексуальным насилием.

Ранее в Иралндии адвокат обвиняемого в изнасиловании показал в суде трусы жертвы, чтобы оправдать поступок своего клиента. По словам адвоката, нижнее белье жертвы было вызывающим и спровоцировало преступление.

Это вызвало широкий общественный резонанс. Многие люди вышли на улицы, чтобы выразить свой протест.

С заявлением выступил и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, отметив, что ни одна жертва сексуального насилия не должны осуждаться обществом.

"Я хочу показать, что чувствует жертва изнасилования". Ирландский депутат принесла на заседание трусы

  • 15 ноября 2018
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