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Видео
Попугай, который идеально имитирует телефонный звонок
Попугай по кличке Джаз научился идеально подрожать звукам телефона и пожарной сигнализации.
Как-то его хозяин перепугался, что его дом загорелся, приняв голос попугая за настоящую тревогу, и вызвал пожарных. Уже после их приезда все убедились, что это попугай издавал звуки сигнализации.
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19 ноября 2018
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