Как немцы вспоминают мировые войны
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Как немцы вспоминают мировые войны

Что чувствуют люди в современной Германии, когда вспоминают о роли своей страны в двух мировых войнах?

Накануне столетия окончания Первой мировой Би-би-си поговорила с тремя немцами.

  • 11 ноября 2018
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