ТВ-новости: шпионский скандал между Австрией и Россией
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ТВ-новости: шпионский скандал между Австрией и Россией

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 9 ноября:

  • Искусство портить отношения с друзьями. Обсудим, как посорились Москва и Вена.
  • Коммунисты, вперед! Почему в Хакасии на выборы губернатора в воскресенье идет один кандидат.
  • Три плаката с Путиным на границе иронии и сарказма. Наш корреспондент выяснял, кто разместил в Лондоне политическую рекламу с изображеним российского президента.
  • Жизнь с чувством вины. В канун столетия окончания Певрой мировой войны мы услышим, как к событиям первой половины двадцатого века относятся современные немцы.
  • Интервью с абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком в преддверии его боя с британцем Тони Белью.
  • 9 ноября 2018
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