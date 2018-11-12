Что спрашивают у поисковиков о Первой мировой
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Что спрашивают у интернет-поисковиков о Первой мировой войне

Сто лет назад закончилась Первая мировая война. Лидеры стран-участников встретились 11 ноября в Париже, чтобы почтить память погибших.

В России о Первой мировой вспоминают мало. Вот что спрашивают россияне о ней у поисковых систем.

  • 12 ноября 2018
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