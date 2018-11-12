Пожары в Калифорнии: десятки погибших
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Пожары в Калифорнии: десятки погибших

Больше 30 людей погибло в лесных пожарах, бушующих на севере и юге Калифорнии.

Сотни тысяч людей покинули свои дома.

Огонь полностью разрушил городок Парадайс.

Пожар также повредил дорогие курорты, популярные среди голливудской публики, включая Малибу.

  • 12 ноября 2018
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