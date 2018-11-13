"Фейковые выборы" в ДНР и ЛНР. Признает ли их Москва?

"Ты себе приговор подписал". За что в Карелии судят историков

Историка Юрия Дмитриева, которого оправдали в начале года, снова судят. Но теперь в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего обвиняют и других людей - директора местного музея Сергея Колтырина и его коллегу.