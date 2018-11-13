Признает ли Москва выборы в ДНР и ЛНР?
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"Фейковые выборы" в ДНР и ЛНР. Признает ли их Москва?

11 ноября в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) на востоке Украины прошли выборы "народных советов" и глав территорий.

Украина не признает эти выборы, президент Петр Порошенко называл их фейковыми и призвал в них не участвовать.

Выборы не признает не только Украина. Незаконными и противоречащими минским соглашениям их назвали и США и ЕС. Россия делает осторожные заявления о выборах.

По словам Дмитрия Пескова, Москва относится с пониманием к факту проведения этих выборов, а Минские соглашения не выполняются Киевом.

  • 13 ноября 2018
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