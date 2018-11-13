Финляндия: Россия могла мешать учениям НАТО
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Финляндия подозревает Россию в попытке помешать учениям НАТО

Финляндия подозревает Россию в создании помех в системе GPS во время недавних учений НАТО Trident Junction. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пообещал провести расследование.

Случай вмешательства в систему GPS обнаружили в Лапландии, и по мнению Сипиля, целью этого вторжения было продемонстрировать способность к таким действиям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают о причастности России к сбоям в системе GPS Финляндии.

  • 13 ноября 2018
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