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Финляндия подозревает Россию в попытке помешать учениям НАТО
Финляндия подозревает Россию в создании помех в системе GPS во время недавних учений НАТО Trident Junction. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пообещал провести расследование.
Случай вмешательства в систему GPS обнаружили в Лапландии, и по мнению Сипиля, целью этого вторжения было продемонстрировать способность к таким действиям.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не знают о причастности России к сбоям в системе GPS Финляндии.
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13 ноября 2018
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