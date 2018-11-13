Губернатором Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов
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Губернатором Хакасии стал коммунист Валентин Коновалов. Конкурентов у него не было

Валентина Коновалова поддержало более 50 процентов избирателей. Выборы были безальтернативными - с одним кандидатом. Поэтому ночью за подсчетом голосов напряженно следили только коммунисты.

Отсутствие альтернативы, тем не менее, не сказалось на явке. Она во втором туре оказалась выше, чем в первом. Результат выборов сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

  • 13 ноября 2018
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