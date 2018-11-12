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ТВ-новости: непризнанные выборы в районах на востоке Украины
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 12 ноября:
- Кто признает итоги голосования в непризнанных ДНР и ЛНР? Говорим о последствиях для мирного процесса выборов, которые Украина и международное сообщество называют фейковыми.
- Фейки от российского МИД и министерства обороны. Расследование Би-би-си выявило, что Москва лгала об экспериментах над людьми в американской лаборатории в Грузии.
- Красный губернатор Хакасии. Как коммунисту Коновалову удалось победить, несмотря на агитацию за бойкот выборов.
- И евроатлантическая дезориентация. Финляндия подозревает Россию в создании помех в системе GPS во время учений НАТО.
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12 ноября 2018
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