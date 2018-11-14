Священник, лишенный сана за помощь ЛГБТ: "Христианство - симпатия ко всем, кто отличается"
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Как живет община священника, исключенного из лютеранской церкви за помощь ЛГБТ

Латвийский священник и профессор теологии Юрис Цалитис вместе со своей женой Сандрой основал коммуну, где воспитывает детей с особенностями развития, сирот и тех, у кого проблемы в семье. Сейчас в коммуне, которая существует с 2001 года более 30 воспитанников.

Во время гей-прайда 2005 года в Риге, когда произошли столкновения с противниками акции, Цалитис укрыл участников в церкви. После этого латвийская лютеранская церковь лишила его сана.

Сам Цалитис говорит, что для него христианство - это в первую очередь безусловная забота и симпатия ко всем, кто отличается от тебя.

  • 14 ноября 2018
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