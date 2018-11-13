ТВ-новости: почему Порошенко не встретился с представителями Московского патриархата

"Я просто придумывал истории": интервью Стэна Ли о вселенной Marvel

Автор "Человека-Паука", "Людей Икс" и других всемирно известных комиксов умер в возрасте 95 лет. В память о Стэне Ли Би-би-си публикует фрагмент его интервью.