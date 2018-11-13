ТВ-новости: почему Порошенко не встретился с представителями Московского патриархата
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 13 ноября:
- Дело принципа. Поговорим о том, почему не состоялась встреча президента Украины и иерархов Украинской православной цекрви Московского патриархата.
- Конфликт, который похож на войну. Увидим последствия крупнейшего за последние годы обострения в секторе Газа.
- "Становление" Мишель Обамы. Сегодня в продажу поступила книга бывшей первой леди. Узнаем, что она пишет о муже и чего не может простить Трампу.
- Автор комиксов Марвел, легенда во вселенной супергероев - Стэн Ли умер в возрасте 95 лет. В этом году в московской высшей школе экономики открылся курс высшего образования по направлению "Комикс". Мы поговорили с его куратором и студентами.
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13 ноября 2018