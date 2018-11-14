Развод с Европой все ближе, что ждет Терезу Мэй?
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Развод с Европой все ближе. Что ждет Терезу Мэй?

Британский премьер Тереза Мэй на закрытой встрече обсудила с кабинетом министров условия "брексита".

Однако этот вовсе не означает конец процесса: сделку еще должен будет одобрить Европейский совет, а затем по меньшей мере 20 стран - членов ЕС.

И только после этого документ будет передан на рассмотрение в британский парламент.

Между тем времени все меньше: с 29 марта 2019 года Британия официально перестанет быть членом Евросоюза, и начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года.

О том, чем все это грозит Великобритании и лично Терезе Мэй, размышляет наш корреспондент Бен Тавенер.

  • 14 ноября 2018
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