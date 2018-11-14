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Почему русские родители против реформы латвийских школ?
Заявление в Конституционный суд страны было подано от имени учеников платных школ, где преподают на русском языке.
Сейчас в школах Латвии 60% преподавания ведется на латышском языке, и 40% - на русском.
После реформы в старших классах русский должен исчезнуть совсем, а в 7-9 классах его хотят оставить только для 20% школьной программы.
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14 ноября 2018
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