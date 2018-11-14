“Моя мечта - вылечиться”: как космос дает надежду онкобольным детям
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“Моя мечта - вылечиться”: как космос дает надежду онкобольным детям

В прошлом году девятилетний Саша Скрыпник нарисовал свою мечту - победить рак.

Нарисовал он ее на скафандре, который благодаря усилиям международного благотворительного проекта "Скафандр" был отправлен в космос.

В этом году его желание сбылось: Саша выздоровел. Теперь он решил поддержать других детей и пришел на акцию в московскую больницу.

Подобные акции проводят во многих странах мира. Дети-пациенты рисуют свои мечты, знакомятся с космонавтами и передают им свои вопросы, а те отвечают на них прямо с орбиты.

В проекте участвуют космонавты из разных стран, работающих на Международной космической станции.

В России это один из немногих проектов, которые одновременно поддерживают NASA и Роскосмос, а организуют движение «Юнити» и американский проект Art Space Project.

  • 14 ноября 2018
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