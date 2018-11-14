“Моя мечта - вылечиться”: как космос дает надежду онкобольным детям
В прошлом году девятилетний Саша Скрыпник нарисовал свою мечту - победить рак.
Нарисовал он ее на скафандре, который благодаря усилиям международного благотворительного проекта "Скафандр" был отправлен в космос.
В этом году его желание сбылось: Саша выздоровел. Теперь он решил поддержать других детей и пришел на акцию в московскую больницу.
Подобные акции проводят во многих странах мира. Дети-пациенты рисуют свои мечты, знакомятся с космонавтами и передают им свои вопросы, а те отвечают на них прямо с орбиты.
В проекте участвуют космонавты из разных стран, работающих на Международной космической станции.
В России это один из немногих проектов, которые одновременно поддерживают NASA и Роскосмос, а организуют движение «Юнити» и американский проект Art Space Project.
-
14 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне