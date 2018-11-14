"Да Винчи в мире бриллиантов"
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Бриллиант "да Винчи": кто и почему заплатил за камень 50 млн долларов?

На торгах аукционного дома Christie's в Женеве за рекордную сумму - 50 млн долларов - ушел с молотка редчайший бриллиант "Розовое наследие". В чем его уникальность?

Ранее на торгах продавали и более дорогие и крупные бриллианты, однако цена 2,6 млн долларов за карат стала новым мировым рекордом, говорят в акуционном доме.

Камень весом чуть менее 19 карат купил американский ювелирный дом Harry Winston.

  • 14 ноября 2018
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