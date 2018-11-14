Будущее секса: что такое теледильдоника?
Media playback is unsupported on your device
Видео

Будущее секса: что такое теледильдоника? Часть 1

В спецпроекте Би-би-си "Будущее секса" Юля Умнякова нашла и протестировала девайсы, которые могут изменить секс в будущем: от вибраторов и мастурбаторов до устройств, передающих прикосновения. Серии выходят на YouTube-канале BBC Russian каждый вторник.

В первой части Юля тестирует мастурбатор и проверяет, работает ли он через "Скайп".

В следующих сериях мы расскажем, что технологии предлагают женщинам и что такое телеприсутствие.

  • 14 ноября 2018
Go to next video: Почему русские родители против реформы латвийских школ?