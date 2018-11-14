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Будущее секса: что такое теледильдоника? Часть 1
В спецпроекте Би-би-си "Будущее секса" Юля Умнякова нашла и протестировала девайсы, которые могут изменить секс в будущем: от вибраторов и мастурбаторов до устройств, передающих прикосновения. Серии выходят на YouTube-канале BBC Russian каждый вторник.
В первой части Юля тестирует мастурбатор и проверяет, работает ли он через "Скайп".
В следующих сериях мы расскажем, что технологии предлагают женщинам и что такое телеприсутствие.
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14 ноября 2018
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