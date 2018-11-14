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ТВ-новости: решающий день для Терезы Мэй и "брексита"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске 14 ноября:
- Развод по-британски, или "брексит" близко. Лондон и Брюссель согласовали текст соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС.
- Я русский бы выучил... но не дают. В Латвии слушается дело о переводе русских школ на латышский язык.
- Между Востоком и Западом. Мы услышим эксклюзивное интервью нашей программе президента Молдовы Игоря Додона.
- Заживление ран без шрамов. Увидим, как уникальные технологии помогают раненым в конфликтах, терактах и ДТП.
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14 ноября 2018
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