ТВ-новости: решающий день для Терезы Мэй и "брексита"
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ТВ-новости: решающий день для Терезы Мэй и "брексита"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске 14 ноября:

  • Развод по-британски, или "брексит" близко. Лондон и Брюссель согласовали текст соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС.
  • Я русский бы выучил... но не дают. В Латвии слушается дело о переводе русских школ на латышский язык.
  • Между Востоком и Западом. Мы услышим эксклюзивное интервью нашей программе президента Молдовы Игоря Додона.
  • Заживление ран без шрамов. Увидим, как уникальные технологии помогают раненым в конфликтах, терактах и ДТП.
  • 14 ноября 2018
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