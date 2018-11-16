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Видео
Прыжок с вращением на 1260 градусов
Австрийская сноубордистка Анна Гассер вошла в историю как первая женщина, сумевшая выполнить сложный трюк "трипл-корк".
Это прыжок с вращением на 1260 градусов, или три с половиной оборота.
Видео, на котором спортсменка выполняет прыжок, снято на леднике Штубай в Австрии.
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16 ноября 2018
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