ТВ-новости: Хаос в Соединенном Королевстве из-за "брексита"

“Моя мечта - вылечиться”: как космос дает надежду онкобольным детям

Онкобольные дети рисуют свои мечты на скафандре, а потом он отправляется в космос. Так международный проект пытается привлечь внимание к проблеме детского рака и подарить участникам надежду на выздоровление.