ТВ-новости: Хаос в Соединенном Королевстве из-за "брексита"
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 15 ноября:
- Хаос в Соединенном Королевстве. Споры о соглашении по разводу с ЕС грозят острейшим политическим кризисом в Британии.
- Пистолет, брат мой, или прощай оружие. За что "Инстаграм" вновь заблокировал главу Чечни Рамзана Кадырова.
- "Узник Ласточкиного гнезда". Кто увез сына чешского премьер-министра в аннексированный Россией Крым?
- Возможны ли культурные контакты в условиях конфликта? Об этом в интервью нашей программе известный украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан.
- Подмосковный суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам колонии строгого режима за то, что тот отрубил жене руки. Послушаем интервью с Маргаритой Грачевой.
- Наш корреспондент побывал на британской премьере фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Побывал и общался с актерами.
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15 ноября 2018