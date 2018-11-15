Хаос "брексита": отставка министров и угроза Мэй
Media playback is unsupported on your device
Видео

Хаос "брексита": отставка министров и угроза Мэй

Корреспондент Би-би-си Бен Тавенер рассказал, стоит ли ждать отставки премьера Терезы Мэй, ограничится ли все сменой премьера или будут внеочередные выборы, а также как правительственный кризис может отразиться на "брексите".

  • 15 ноября 2018
Go to next video: Как сын премьера Чехии оказался в Крыму