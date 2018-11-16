За что "Инстаграм" заблокировал Рамзана Кадырова
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За что "Инстаграм" заблокировал Рамзана Кадырова

"Инстаграм" ненадолго разблокировал и вновь заблокировал аккаунт лидера Чечни. За это время Рамзан Кадыров успел опубликовать там оду пистолету.

Сам пост уже недоступен, но его сохранили многие пользователи.

  • 16 ноября 2018
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