Украинский писатель Жадан - о запрете русского языка и связях с Россией
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Украинский писатель Жадан - о запрете русского языка и связях с Россией

Почему украинцы доверяют писателям больше, чем политикам? Возможны ли культурные контакты с Россией в условиях конфликта?

Об этом в интервью корреспонденту Би-би-си Ольге Мальчевской рассказал известный украинский писатель, рок-музыкант и общественный деятель Сергей Жадан.

Он выступал в Лондоне в связи с пятилетием Майдана и говорил о том, чего, по его мнению, на Западе не понимают о конфликте между Россией и Украиной.

  • 16 ноября 2018
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