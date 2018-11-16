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Украинский писатель Жадан - о запрете русского языка и связях с Россией
Почему украинцы доверяют писателям больше, чем политикам? Возможны ли культурные контакты с Россией в условиях конфликта?
Об этом в интервью корреспонденту Би-би-си Ольге Мальчевской рассказал известный украинский писатель, рок-музыкант и общественный деятель Сергей Жадан.
Он выступал в Лондоне в связи с пятилетием Майдана и говорил о том, чего, по его мнению, на Западе не понимают о конфликте между Россией и Украиной.
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16 ноября 2018
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