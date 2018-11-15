Почему сын премьера Чехии оказался в Крыму?
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Как сын премьера Чехии оказался в Крыму

Премьер-министру Чехии, миллиардеру Андрею Бабишу, грозит отставка. Причина - скандальное заявление его сына Андрея Бабиша-младшего.

Тот рассказал журналистам чешского издания Seznam, что его похитил знакомый отца и насильно удерживал в Крыму. Мы спросили чешского журналиста Иржи Кубика, который расследовал это дело, как Бабиш-младший оказался в Крыму.

  • 15 ноября 2018
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