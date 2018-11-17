Каким молоком выкармливают австралийских диких животных
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Каким молоком выкармливают диких животных в Австралии

Чтобы выходить найденного детеныша кенгуру или сумчатого поссума, их нужно кормить едой, которое по составу соответствует молоку их матери. Коровье тут, скорее всего, не подойдет.

Австралийская компания производит смеси, заменяющие молоко для диких животных. С их помощью выкармливают найденных и раненых детенышей.

  • 17 ноября 2018
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