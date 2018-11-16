Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: Кто дал визы Петрову и Боширову?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 16 ноября:
- Виза для Петрова и Боширова. Би-би-си пообщалась с человеком, который утверждает, что помогал российским спецслуцжбам получать разрешительные документы на въезд в Британию. Поговорим с автором расследования Bellingcat - Морицем Ракужитским.
- Хотят ли русские войны? США перебрасывают свои войска из Африки, чтобы сдержать российскую угрозу.
- И "Бассейн с двумя фигурами". Как картина британца Дэвида Хокни стала самой дорогой прижизненной работой для современных художников.
- Cуд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, впервые признал двух лидеров "красных кхмеров" виновными в геноциде и повторно осудил их на пожизненный срок.
-
16 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне