ТВ-новости: Кто дал визы Петрову и Боширову?
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ТВ-новости: Кто дал визы Петрову и Боширову?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 16 ноября:

  • Виза для Петрова и Боширова. Би-би-си пообщалась с человеком, который утверждает, что помогал российским спецслуцжбам получать разрешительные документы на въезд в Британию. Поговорим с автором расследования Bellingcat - Морицем Ракужитским.
  • Хотят ли русские войны? США перебрасывают свои войска из Африки, чтобы сдержать российскую угрозу.
  • И "Бассейн с двумя фигурами". Как картина британца Дэвида Хокни стала самой дорогой прижизненной работой для современных художников.
  • Cуд в Камбодже, созданный при поддержке ООН, впервые признал двух лидеров "красных кхмеров" виновными в геноциде и повторно осудил их на пожизненный срок.
  • 16 ноября 2018
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