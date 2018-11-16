Автор расследования Bellingcat о британских визах Петрову и Боширову
Кто мог помогать сотрудникам российских спецслужб получать британские визы? Этому посвящено расследование издания Bellingcat и the Insider.
Человек, которого называют Вадим Митрофанов - это не настоящее его имя - рассказал, что работал в визовом центре компании TLScontact, который принимает в России документы для виз в несколько европейских стран, включая Британию. По его словам, ФСБ принуждала его к сотрудничеству, задержав жену и ребенка, угрожая тюремным заключением его матери и угрозой депортации жены, с которой он познакомился в Китае.
Один из авторов расследования Мориц Ракужитский рассказал Би-би-си, как Bellingcat вышло на Митрофанова, как именно он помогал получать визы и можно ли проверить достоверность его рассказа.
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16 ноября 2018
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