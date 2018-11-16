Дэвид Хокни - самый дорогой художник в мире
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Дэвид Хокни - самый дорогой художник в мире

Картина британца Дэвида Хокни стала самой дорогой прижизненной работой для современных художников.

Его "Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем 90 млн долларов.

  • 16 ноября 2018
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