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Дэвид Хокни - самый дорогой художник в мире
Картина британца Дэвида Хокни стала самой дорогой прижизненной работой для современных художников.
Его "Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)" ушел с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем 90 млн долларов.
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16 ноября 2018
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