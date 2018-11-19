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Депутат на диете: что будет, если тратить на еду 3500 рублей в месяц
Депутат Саратовской думы Николай Бондаренко решил в течение месяца тратить на продукты 3500 рублей. В своем видеоблоге Бондаренко рассказывает, какие продукты покупает каждый день и что из них удается приготовить.
Решение сесеть на диету Бондаренко принял после спора с бывшим министром труда Саратовской области Натальей Соколовой. Та заявила, что минимальный размер продуктовой корзины, установленный в области, вполне достаточен для нормального питания. Правда, сама Соколова отказалась проверить это на себе, а позже была уволена.
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19 ноября 2018
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