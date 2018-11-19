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ТВ-новости: что Браудер думает о новых обвинениях российской Генпрокуратуры?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 19 ноября:
- Диверсионные химические вещества. Генпрокуратура России подозревает Билла Браудера в отравлении Сергея Магнитского. Услышим аргументы Москвы и реакцию Браудера.
- Депутат на диете. Узнаем, как живется народному избраннику, который тратит на еду три с половиной тысячи рублей в месяц.
- На ловца зверь не бежит. Почему коренные жители Кузбасса - шорцы - недовольны добычей угля.
- Живое воплощение предков, или как жители острова Пасхи приехали в Британию за каменным истуканом.
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19 ноября 2018
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