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Ответ Браудера на обвинения в убийстве Магнитского
Генпрокуратура России подозревает главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в отравлении юриста Сергея Магнитского. Его обвиняют в создании преступного сообщества для отмывания денег в Швейцарии, Латвии и на Кипре.
Браудер прокомментировал в интервью Би-би-си новые обвинения в свой адрес.
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19 ноября 2018
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