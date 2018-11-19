Ответ Браудера на обвинения в убийстве Магнитского
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Ответ Браудера на обвинения в убийстве Магнитского

Генпрокуратура России подозревает главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в отравлении юриста Сергея Магнитского. Его обвиняют в создании преступного сообщества для отмывания денег в Швейцарии, Латвии и на Кипре.

Браудер прокомментировал в интервью Би-би-си новые обвинения в свой адрес.

  • 19 ноября 2018
Go to next video: ТВ-новости: что Браудер думает о новых обвинениях российской Генпрокуратуры?