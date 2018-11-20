Как фетва на видеоигру поссорила имамов

Отец создал виртуальный мир для больной дочери

Синдром Вильямса влияет на работу мозга – это проявляется в задержке умственного развития и рассеянности. Виртуальная реальность позволяет отправиться в школьную поездку, не выходя из дома. Такая техника обучения помогает его дочери cосредоточиться и стимулирует активность мозга.