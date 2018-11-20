Как фетва на видеоигру поссорила имамов

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Видео
Как фетва на видеоигру PlayerUnknown's Battlegrounds поссорила имамов
Союз курдских исламских ученых официально огласил фетву (запрет) одной из самых популярных в мире видеоигр PlayerUnknown's Battlegrounds.
Однако некоторые имамы из Иракского Курдистана раскритиковали этот шаг, заявив, что подобные запреты лишь сбивают с толку молодежь.
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20 ноября 2018
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