Как фетва на видеоигру поссорила имамов
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Как фетва на видеоигру PlayerUnknown's Battlegrounds поссорила имамов

Союз курдских исламских ученых официально огласил фетву (запрет) одной из самых популярных в мире видеоигр PlayerUnknown's Battlegrounds.

Однако некоторые имамы из Иракского Курдистана раскритиковали этот шаг, заявив, что подобные запреты лишь сбивают с толку молодежь.

  • 20 ноября 2018
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