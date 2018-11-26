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Полторы сотни дельфинов выбросились на берег Новой Зеландии
145 гринд, которых также называют черными дельфинами, погибли, выбросившись на берег острова Стьюарт в Новой Зеландии.
Животных в воскресенье вечером обнаружил местный житель, прогуливавшийся по пляжу вдоль залива Мейсон.
Половина из них уже погибла. Остальных решили усыпить, так как спасти их было уже невозможно.
Почему дельфины выбросились на сушу — неизвестно.
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26 ноября 2018
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