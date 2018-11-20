Будущее секса: умный вибратор
В США истек срок действия мирового патента на "теледильдонику", который многие называли душителем индустрии секстеха. Это событие открыло дорогу стартапам, разрабатывающим гаджеты для чувственных удовольствий.
Русская служба Би-би-си разбирается, как технологии и гаджеты повлияют на секс и отношения в будущем.
Во второй серии Юля Умнякова разбирается с "умным вибратором" и тем, как технологии меняют отношение женщин к сексу.
Современные вибраторы можно гнуть, программировать и даже подключать к голосовым помощникам.
Производители мастурбаторов для мужчин стремятся воспроизвести ощущения реального секса на расстоянии (про это . У производителей вибраторов и секс-игрушек для женщин другая цель - помочь им исследовать свою сексуальность и научиться лучше понимать, чего они хотят в постели. Мы разбираемся, как убедить партнера использовать секс-игрушки и нужен ли партнер вообще.
В первой части мы разбирались с тем, зачем нужен "телемастурбатор".
Серии проекта "Будущее секса" выходят на YouTube-канале BBC Russian каждый вторник.
В следующей серии мы расскажем, что такое телеприсутствие и возможно ли на расстоянии передать чувства.
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20 ноября 2018