Прокопчук в Интерполе - как лиса в курятнике?
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Прокопчук в Интерполе - как лиса в курятнике?

Бизнесмен Михаил Ходорковский и глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер выступили против назначения российского кандидата, ветерана МВД Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.

В последние годы он занимал пост одного из вице-президентов Интерпола и отвечал за так называемые "красные уведомления" о розыске россиян. В том числе и Михаила Ходорковского.

Мнение Ходорковского и Браудера поддержали члены британского парламента, назвавшие возможное назначение Прокопчука оскорблением жертв отравления в Солсбери и победой путинской пропаганды

А американские сенаторы в открытом письме заявили, что "избрать генерал-майора Александра Прокопчука новым главой Интерпола - все равно что поставить лису во главе курятника".

В российском МВД высказывания против назначения Прокопчука назвали кампанией по дискредитации российского кандидата.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал письмо американских сенаторов своеобразным вмешательством в избирательный процесс.

Кто же такой Александр Прокопчук, вокруг кандидатуры которого возникло столько шума?

  • 20 ноября 2018
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