Выборы в Грузии: списание долгов как подкуп избирателей?

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Противники властей назвали решение правительства Грузии списать накануне второго тура президентских выборов долги более 600 тыс. граждан подкупом избирателей.

Сумму в размере полумиллиарда долларов готов предоставить фонд "Карту", основанный председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили.

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе ранее заявил, что это решение даст возможность сотням тысяч жителей страны полноценно включиться в экономическую и социальную жизнь и сделает экономику более устойчивой.

Во второй тур выборов прошла Саломе Зурабишвили, которую как раз и поддерживает правящая партия, и кандидат от оппозиции Григол Вашадзе.