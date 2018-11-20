Выборы в Грузии: списание долгов как подкуп избирателей?
Противники властей назвали решение правительства Грузии списать накануне второго тура президентских выборов долги более 600 тыс. граждан подкупом избирателей.
Сумму в размере полумиллиарда долларов готов предоставить фонд "Карту", основанный председателем правящей партии Бидзиной Иванишвили.
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе ранее заявил, что это решение даст возможность сотням тысяч жителей страны полноценно включиться в экономическую и социальную жизнь и сделает экономику более устойчивой.
Во второй тур выборов прошла Саломе Зурабишвили, которую как раз и поддерживает правящая партия, и кандидат от оппозиции Григол Вашадзе.
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20 ноября 2018
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