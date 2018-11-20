Кунцевская битва: как жители сражаются за придомовую территорию
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Кунцевская битва: как жители сражаются за придомовую территорию

Жители двух кварталов московского района Кунцево борются против новостройки.

В районе постепенно планируют снести 37 пятиэтажек, и компания ПИК намерена построить на их месте жилой комплекс.

Но местные жители говорят, что стройку начинают на придомовой территории еще не снесённых домов.

Протест жителей накануне обернулся столкновениями с ЧОПом и полицией.

В компании ПИК говорят, что строительство комплекса прошло необходимые экспертизы и ведется на основании постановления правительства Москвы.

Очевидцем конфликта стал корреспондент Би-би-си Олег Болдырев.

  • 20 ноября 2018
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