Кунцевская битва: как жители сражаются за придомовую территорию
Жители двух кварталов московского района Кунцево борются против новостройки.
В районе постепенно планируют снести 37 пятиэтажек, и компания ПИК намерена построить на их месте жилой комплекс.
Но местные жители говорят, что стройку начинают на придомовой территории еще не снесённых домов.
Протест жителей накануне обернулся столкновениями с ЧОПом и полицией.
В компании ПИК говорят, что строительство комплекса прошло необходимые экспертизы и ведется на основании постановления правительства Москвы.
Очевидцем конфликта стал корреспондент Би-би-си Олег Болдырев.
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20 ноября 2018
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