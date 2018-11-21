День достоинства и свободы: Украина отметила пятилетие Майдана
Media playback is unsupported on your device
Видео

День достоинства и свободы: Украина отметила пятилетие Майдана

Ровно пять лет назад, в тот же день, когда началась Оранжевая революция 2004 года, в столице Украины развернулась протестная акция в ответ на решение президента Януковича приостановить подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Тогда на главную площадь Киева пришли студенты, журналисты, активисты, оппозиционеры.

Число протестующих постепенно росло, и через неделю на Майдане Независимости собрались уже сотни тысяч людей.

А в ночь на 30 ноября произошло событие, которые превратило протест в революцию.

Сотрудники правоохранительных органов жестоко разогнали акцию протеста, в результате пострадали 35 человек.

А уже 1 декабря на улицы Киева вышла самая многочисленная демонстрация со времен Майдана-2004. Активисты заняли часть здания киевской мэрии и Дом профсоюзов, ставший неофициальным "штабом революции".

Потом были столкновения, гибель десятков активистов Майдана и бегство Виктора Януковича.

О начале Евромайдана и его итогах рассказывает из Киева корреспондент Би-би-си Олег Карпьяк.

  • 21 ноября 2018
Go to next video: Шторм на Тенерифе: гигантские волны разрушили балконы отелей