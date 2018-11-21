День достоинства и свободы: Украина отметила пятилетие Майдана
Ровно пять лет назад, в тот же день, когда началась Оранжевая революция 2004 года, в столице Украины развернулась протестная акция в ответ на решение президента Януковича приостановить подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Тогда на главную площадь Киева пришли студенты, журналисты, активисты, оппозиционеры.
Число протестующих постепенно росло, и через неделю на Майдане Независимости собрались уже сотни тысяч людей.
А в ночь на 30 ноября произошло событие, которые превратило протест в революцию.
Сотрудники правоохранительных органов жестоко разогнали акцию протеста, в результате пострадали 35 человек.
А уже 1 декабря на улицы Киева вышла самая многочисленная демонстрация со времен Майдана-2004. Активисты заняли часть здания киевской мэрии и Дом профсоюзов, ставший неофициальным "штабом революции".
Потом были столкновения, гибель десятков активистов Майдана и бегство Виктора Януковича.
О начале Евромайдана и его итогах рассказывает из Киева корреспондент Би-би-си Олег Карпьяк.
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21 ноября 2018