ТВ-новости: Ходорковский знает кандидата на пост главы Интерпола – и не с лучшей стороны
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Ходорковский знает кандидата на пост главы Интерпола – и не с лучшей стороны

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 20 ноября:

  • Сотни людей могут стать мишенью Кремля, или Лиса во главе курятника. Михаил Ходорковский рассказал нам о роли в его деле главного кандидата на пост руководителя Интерпола
  • Подкуп избирателей или помощь нуждающимся? Власти и оппозиция Грузии по-разному смотрят на инициативу списать долги сотен тысяч граждан накануне второго тура президентских выборов
  • Как жильцы пятиэтажек в московском Кунцеве протестуют против застройки и насколько далеко они готовы идти в своей борьбе
  • 20 ноября 2018
Go to next video: Кунцевская битва: как жители сражаются за придомовую территорию