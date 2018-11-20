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ТВ-новости: Ходорковский знает кандидата на пост главы Интерпола – и не с лучшей стороны
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 20 ноября:
- Сотни людей могут стать мишенью Кремля, или Лиса во главе курятника. Михаил Ходорковский рассказал нам о роли в его деле главного кандидата на пост руководителя Интерпола
- Подкуп избирателей или помощь нуждающимся? Власти и оппозиция Грузии по-разному смотрят на инициативу списать долги сотен тысяч граждан накануне второго тура президентских выборов
- Как жильцы пятиэтажек в московском Кунцеве протестуют против застройки и насколько далеко они готовы идти в своей борьбе
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20 ноября 2018
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