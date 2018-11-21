Полицейский в Калифорнии спас медвежонка
Media playback is unsupported on your device
Видео

Необычный вызов: полицейский спас медвежонка из мусорки

Маленький медвежонок в поисках еды забрался в мусорный контейнер, но выбраться из него самостоятельно уже смог.

На помощь пришел полицейский, который осторожно открыл контейнер и дал ему выбраться наружу.

За спасательной операцией с холма, расположенного неподалеку, следила мать медвежонка.

  • 21 ноября 2018
Go to next video: Медведь в США вскрыл машину. Зачем?