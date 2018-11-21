Шторм на Тенерифе: гигантские волны разрушили балконы отелей
Media playback is unsupported on your device
Видео

Шторм на Тенерифе: гигантские волны разрушили балконы отелей

На побережье Канарских островов обрушился сильнейший шторм. Шестиметровые волны смыли несколько ресторанов и разрушили несколько балконов отелей. Обошлось без жертв.

Десятки человек эвакуированы.

Ущерб от шторма еще предстоит оценить.

  • 21 ноября 2018
Go to next video: Наводнение в Венеции - сильнейшее за последние годы. Видео