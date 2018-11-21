Война и музыка: в Газе снова заиграл единственный концертный рояль

Заброшенная роскошь. Как старый отель под Бейрутом обрел новую жизнь

Шикарный отель Grand Sofar неподалеку от Бейрута был жемчужиной архитектуры. Гражданская война в стране разрушила это здание, как и многие другие, но теперь оно восстановлено.