В Газе заиграл единственный концертный рояль.
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Война и музыка: в Газе снова заиграл единственный концертный рояль

В одном из разрушенных театров в секторе Газа в 2014 году обнаружили концертный рояль – единственный подобный инструмент в регионе.

На его восстановление ушли годы. Реставрацию инструмента оплатили благотворительные организации.

Теперь рояль снова появился на сцене: первый концерт нанем дали молодые музыканты.

  • 21 ноября 2018
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