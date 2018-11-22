Зачем пингвины высиживают снег?
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Зачем пингвины высиживают снег?

Известно, что императорские пингвины высиживают яйца на своих лапах. Но перед тем, как стать родителями, пары тренируются. Как это выглядит?

  • 22 ноября 2018
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