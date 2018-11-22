Как дроны спасают Великую Китайскую стену
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Как дроны спасают Великую Китайскую стену

Великая Китайская стена местами находится на грани разрушения. Архитекторы используют беспилотники, чтобы найти наиболее поврежденные участки, до которых тружно добраться человеку.

Основная причина разрушения стены - растения. Они повреждают камень.

Стройматериал для реставрации стены везут на ослах по горам.

А камень рабочие добывают прямо на месте - так же, как это делали строители стены.

  • 22 ноября 2018
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