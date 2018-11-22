"Ай" и гимн России: как задерживали рэпера Хаски
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"Ай" и гимн России: как задерживали рэпера Хаски

Суд в Краснодаре арестовал рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Он забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.

Владелица машины обратилась в полицию.

  • 22 ноября 2018
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