"Ай" и гимн России: как задерживали рэпера Хаски

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Суд в Краснодаре арестовал рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве.

Он забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.

Владелица машины обратилась в полицию.