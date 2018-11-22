“Незабываемое ощущение”: как проехать 15 стран на малолитражке
Петр Попов и Мария Холопцева проехали на “Матизе” 25 тысяч километров, чтобы испытать себя и собрать деньги на благотворительность.
Они приняли участие в “Монгольском ралли” - гонке на малолитражных машинах, которая в 2018 году началась в Праге и закончилась в Улан-Удэ. Мария и Петр проехали по территории России, Беларуси, Польши, Чехии, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Монголии.
“Мы пробивали колеса восемь раз в Средней Азии, причем не просто пробивали, а так, что они взрывались”, - говорят участники ралли.
“Подготовиться к этому невозможно, нужно просто понимать, что тебя ждут сложности. Но наши страхи не оправдались, машину можно починить где угодно, даже там, где на нее нет запчастей. А люди живут везде гостеприимные и отзывчивые и везде нам помогали”.
По условиям гонки все участники собирают деньги на благотворительность. Команда Петра и Марии “Kurpacha Unlimited” перевела 61 тысячу рублей в московскую школу для детей с особенностями развития.
Всего в заезде участвовали 290 команд из разных стран, Россию представляли две команды.
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22 ноября 2018