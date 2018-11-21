Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: давление Запада помешало избранию Прокопчука на пост главы Интерпола
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 21 ноября:
- Поражение фаворита. Почему Интерпол избрал своим руководителем корейца, а не россиянина.
- Пятилетие начала Майдана. Узнаем, как Украина отмечает День достоинства и свободы.
- Геополитическое величие и пустая продуктовая корзина. Почему власти России не могут победить бедность.
- И никаких обнимашек. Познакомимся с представителем редкой профессии - смотрителя за выдрами.
(По техническим причинам выпуск в прямом эфире не транслировался)
-
21 ноября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне