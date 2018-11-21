ТВ-новости: давление Запада помешало избранию российского кандидата на пост главы Интерпола
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: давление Запада помешало избранию Прокопчука на пост главы Интерпола

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 21 ноября:

  • Поражение фаворита. Почему Интерпол избрал своим руководителем корейца, а не россиянина.
  • Пятилетие начала Майдана. Узнаем, как Украина отмечает День достоинства и свободы.
  • Геополитическое величие и пустая продуктовая корзина. Почему власти России не могут победить бедность.
  • И никаких обнимашек. Познакомимся с представителем редкой профессии - смотрителя за выдрами.

(По техническим причинам выпуск в прямом эфире не транслировался)

  • 21 ноября 2018
Go to next video: Шторм на Тенерифе: гигантские волны разрушили балконы отелей